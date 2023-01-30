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مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم المسيرات بإيران

2023-01-30 الساعة 9:37
ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم المسيرات بإيران
المواطن - فريق التحرير

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قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، الاثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

ارتفاع خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 87.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.22 دولار للبرميل مرتفعًا 54 سنتًا أو 0.7%، بحسب رويترز.

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وقال مسؤول أمريكي، أمس الأحد، إن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران، فيما ألمح مسؤول في مجال النفط إلى أن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.

موقف الأوبك

ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم أوبك+ بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعًا افتراضيًا في الأول من فبراير/شباط.

ومع ذلك فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير/ شباط تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.

الاستهلاك الصيني

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم السبت الماضي أن مجلس الوزراء الصيني قال إنه سيعزز انتعاش الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وتعزيز الواردات.

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