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في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا

ارتفاع أسعار النفط بفعل شح الإمدادات

2023-01-01 الساعة 10:53
ارتفاع أسعار النفط بفعل شح الإمدادات
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، في آخر أيام 2022، بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي.

سعر خام برنت

وصعد خام برنت في آخر جلسات التداول للعام 2022 بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي نحو 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.

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خام غرب تكساس

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار، أي 2.4%.

 

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