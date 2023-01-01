ارتفاع أسعار النفط بفعل شح الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، في آخر أيام 2022، بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي.

سعر خام برنت

وصعد خام برنت في آخر جلسات التداول للعام 2022 بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي نحو 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار، أي 2.4%.