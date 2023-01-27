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بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني

ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت فوق 87 دولارًا للبرميل

2023-01-27 الساعة 11:40
ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت فوق 87 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الجمعة 27 يناير مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

أسعار النفط الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا أو 0.3% إلى 87.66 دولار للبرميل.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا أو 0.3% إلى 81.22 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

بيانات التضخم

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

في الوقت نفسه قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19 في الصين انخفض 72% من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79%.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

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