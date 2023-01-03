ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة، في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب سنوية في العام المنصرم، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مما يهدد الطلب على الطاقة في المدى القريب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة طفيفة 0.1% عند 86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.16% أو 13 سنتًا عند 80.39 دولار للبرميل، بعدما أنهت عام 2022 مرتفعة 6.7%.
وحسبما نقلت “بلومبرج”، قالت “كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة أن الاقتصاد العالمي يواجه عامًا صعبًا، وأنه من المتوقع أن يشهد ثلث الاقتصاد حالة ركود.