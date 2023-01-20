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لتصل إلى 86.64 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بارتفاع الطلب

2023-01-20 الساعة 11:22
ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بارتفاع الطلب
المواطن- فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، مما يعزز الاقتصاد ويدعم الطلب على الوقود.

أسعار العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بمقدار 48 سنتًا، ما نسبته 0.6 في المئة، لتصل إلى 86.64 دولار للبرميل، بينما زادت أسعار الخام الأمريكي، بنسبة 0.7 في المئة، ما يعادل 54 سنتًا، ليصل إلى 80.87 دولار للبرميل.

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صعود أسعار النفط

وكان سعر النفط ارتفع بنحو 1% عند تسوية تعاملات الخميس التاسع عشر من يناير، وسط زيادة الطلب الصيني، ورغم الزيادة غير المتوقعة للمخزونات الأمريكية. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% لتبلغ 86.16 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 80.33 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت تلك أعلى مستويات إغلاق لكلا العقدين منذ بداية الشهر الماضي.

ارتفاع الطلب الصيني

هذا وكشفت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) عن ارتفاع الطلب الصيني على النفط بنحو مليون برميل يوميًا على أساس شهري لتسجل 15.41 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ فبراير. فيما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بنحو 8.4 مليون برميل في أكبر زيادة منذ يونيو حزيران 2021.

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