ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي السعودي خلال ديسمبر

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أظهرت الأرقام الصادرة عن بيانات شهر ديسمبر، ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي في ديسمبر ، مع زيادة الطلب وتوقعات بتجاوز الناتج المحلي لـ 4%.
وبحسب ما ذكرت “العربية”، تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وبرغم من تراجع القراءة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، أظهرت الأرقام ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي في ديسمبر بأعلى وتيرة منذ يناير من العام 2018.
في الوقت نفسه، ارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالدراسة أنها سجلت نموًا في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير من السابق.
وأضاف الغيث أن بيانات ديسمبر تشير إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن عام 2023، بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4% .