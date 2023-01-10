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نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر

2023-01-10 الساعة 11:33
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر
المواطن - واس

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ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة لشهر نوفمبر 2022م بنسبة (8.6%) مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2021م؛ نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

مؤشر الإنتاج الصناعي

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء GASTA في نشرتها الشهرية لمؤشر الإنتاج الصناعي الصادرة اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021م)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر نوفمبر 2022م بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021م)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2021م.

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معدل النمو السنوي

وأفادت بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م كان إيجابياً, حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوماً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًّا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

 

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