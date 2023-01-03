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تمكّن 25 سجينًا من الفرار

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن مكسيكي لـ 19

2023-01-03 الساعة 12:50
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن مكسيكي لـ 19
المواطن - فريق التحرير

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بلغت حصيلة هجوم شنه مسلّحون على سجن مكسيكي 19 ضحية، فيما تمكّن 25 سجينًا من الفرار بمن فيهم زعيم عصابة، على ما أفادت الحكومة، الاثنين، بعدما كانت السلطات المحلية أعلنت، الأحد، سقوط 14 شخصًا.

التفاصيل

وأردف وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال لصحافيين أن 10 حراس و7 سجناء ومهاجمَين سقطوا في الهجوم الذي وقع، الأحد، في سجن في سيوداد خواريز قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

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وكانت السلطات المحلية قد كشفت بأن الهجوم نفّذ فجرًا ونُسب إلى تجار مخدرات.

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