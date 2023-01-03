ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن مكسيكي لـ 19

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بلغت حصيلة هجوم شنه مسلّحون على سجن مكسيكي 19 ضحية، فيما تمكّن 25 سجينًا من الفرار بمن فيهم زعيم عصابة، على ما أفادت الحكومة، الاثنين، بعدما كانت السلطات المحلية أعلنت، الأحد، سقوط 14 شخصًا.
وأردف وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال لصحافيين أن 10 حراس و7 سجناء ومهاجمَين سقطوا في الهجوم الذي وقع، الأحد، في سجن في سيوداد خواريز قرب الحدود مع الولايات المتحدة.
وكانت السلطات المحلية قد كشفت بأن الهجوم نفّذ فجرًا ونُسب إلى تجار مخدرات.