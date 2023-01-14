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ارتفاع سعر الذهب في المملكة اليوم وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

2023-01-14 الساعة 11:20
ارتفاع سعر الذهب في المملكة اليوم وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت، بنسبة طفيفة عن الأيام السابقة، وسجل عيار 24 نحو 231.49 ريال سعودي مقابل 61.73 دولار أمريكي.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم على نحو 212.20 ريال سعودي مقابل 56.59 دولار أمريكي، بينما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم هو 202.55 ريال سعودي أي بما يعادل 54.01 دولار أمريكي.

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الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 173.61 ريال سعودي مقابل 46.30 دولار أمريكي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم هو 135.03 ريال سعودي مقابل 36.01 دولار أمريكي.

كما جاء سعر أونصة الذهب بيع على نحو 7,200 ريال سعودي مقابل 1,920 دولار أمريكي.

الجنيه الذهب

وسعر أونصة الذهب شراء هو 7,203.75 ريال سعودي مقابل 1,921 دولار أمريكي، وشهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام اليوم نحو 1,944.48 ريال سعودي مقابل 518.53 دولار أمريكي.

أما سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرام هو 2,037.08 ريال سعودي مقابل 543.22 دولار أمريكي.

كما جاء سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات على نحو 2,222.27 ريال سعودي مقابل 592.60 دولار أمريكي.

 

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