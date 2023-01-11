ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ في البنوك الرسمية وأسواق الصرافة بعدما تجاوز الدولار الواحد 32 جنيهًا اليوم الأربعاء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وكانت أسعار الصرف سجلت ارتفاعًا قياسيًا يوم الأربعاء الماضي يضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، حيث قفز الدولار من نطاق 15.60 جنيه تقريبًا في سبتمبر إلى 19.50 في أكتوبر واستمرت رحلة الصعود حتى يوم الرابع من يناير حيث سجل الدولار أكثر من 23 جنيهًا في البنوك الرسمية.

وفي نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء وصل الدولار إلى ما يعادل 27.60 جنيه لكن خلال ساعات تداول اليوم الأربعاء قفزت الأسعار بشكل كبير للغاية حيث زاد الدولار ما يقارب 5 جنيهات وهي أكبر زيادة يومية شهدتها أسواق الصرافة والبنوك الرسمية منذ تحرير الجنيه المصري حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 23.15 جنيه حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

تراجع الجنيه مقابل الدولار

والحقيقة أن تراجع الجنيه أمام الدولار بدأ في مارس الماضي مع بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها معظم دول العالم حيث قرر البنك المركزي منذ ذلك الحين رفع سعر الفائدة عدة مرات كان آخرها في ديسمبر الماضي حين قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس أي ما يعادل 3% لتصل بذلك نسبة الفائدة إلى 17.25 % وهي أعلى نسبة فائدة شهدتها البنوك المصرية حتى الآن.

شهادات الاستثمار

وقبل أسبوع أعلن بنكا الأهلي ومصر عن إصدار شهادات استثمار بالجنيه المصري بفائدة سنوية تصل إلى 25% وهي أيضًا أعلى نسبة فائدة في تاريخ مصر وتلا ذلك ارتفاع سعر الدولار ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف الدولار عن الارتفاع بشكل غير مسبوق.