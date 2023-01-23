ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والفضة في بداية التعاملات

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ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، في الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، نتيجة هبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وصعد سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولار للأوقية عند الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولار.