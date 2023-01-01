ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد بأول أيام العام الجديد في المملكة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 192.42 ريال، أي ما يعادل نحو 51.31 دولار، وعيار 18 وصل إلى 164.93 ريال، أي ما يعادل نحو 43.98 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.91 ريال، أي ما يعادل نحو 58.64 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر أي ما يعادل نحو 201.59 ريال، 53.76 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,847.26) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,935.22) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,111.15) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,143.54) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,260.69) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,490.60) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,149.52) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,255.06) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (221,451.03) ريال.