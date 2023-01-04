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عيار 24 يسجل سعر 222.44 ريال للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

2023-01-04 الساعة 8:29
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 194.64 ريال، 51.90 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.83 ريال، 44.49 دولار.

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سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.44 ريال، 59.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.91 ريال، 54.38 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,847.26) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,935.22) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,111.15) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,143.54) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,260.69) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,490.60) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,149.52) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,255.06) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (221,451.03) ريال.

 

 

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