ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.