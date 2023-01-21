Icon

27 وظيفة للجنسين عبر برنامج العمل عن بعد Icon أمن الوطن خط أحمر.. مروجو مادة الشبو يستهدفون تدمير الشباب Icon أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق Icon طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ Icon صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال Icon وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن Icon توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد Icon قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا Icon حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل 232 ريالاً

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

2023-01-21 الساعة 11:23
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

Img

تناول وجبة واحدة في اليوم يسبب الوفاة

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...

السعودية اليوم
السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار
العالم

السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار

العالم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن
العالم

زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن

العالم
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...
السعودية اليوم

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...

السعودية اليوم