ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام

جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة الموارد البشرية: نقل العمالة تلقائيًا حال تغيير المنشأة أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي للسرطان أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق 20 ألف طالب بالكويت اشتروا اختبارات مسربة خلال عامين معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا النصر يؤكد مشاركة رونالدو ضد الاتفاق الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، 46.44 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، 56.76 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,950.56) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,043.44) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,229.21) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,207.49) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,387.11) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,741.71) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,773.01) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,499.59) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (233,834.81) ريال.