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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام

2023-01-22 الساعة 8:42
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، 46.44 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، 56.76 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,950.56) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,043.44) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,229.21) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,207.49) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,387.11) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,741.71) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,773.01) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,499.59) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (233,834.81) ريال.

 

 

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