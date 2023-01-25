ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، صباح اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.29 ريال، أي ما يعادل نحو 62.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.85 ريال، أي ما يعادل نحو 57.03 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.13 ريال، أي ما يعادل نحو 54.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.97 ريال، أي ما يعادل نحو 46.66 دولار.