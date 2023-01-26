ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 205.40 ريال، أي ما يعادل نحو 54.77 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.06 ريال، أي ما يعادل نحو 46.95 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.74 ريال، 62.60 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.18 ريال، 57.38 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو 1,951.57 ريال، والجنيه عيار 22 نحو 2,044.50 ريال، والجنيه عيار 24 نحو 2,230.37 ريال.
وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 1,208.12 ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو 2,388.35 ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو 4,744.18 ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو 11,779.13 ريال، والسبيكة 100 جرام نحو 23,511.79 ريال، والسبيكة 1 كجم نحو 233,956.22 ريال.