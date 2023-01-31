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معظم الضحايا من رجال الشرطة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار باكستان لـ 83

2023-01-31 الساعة 9:35
ارتفاع عدد ضحايا انفجار باكستان لـ 83
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري بمسجد الشرطة، في مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان، إلى ما لا يقل عن 83 شخصًا، حسبما ذكرت مصادر طبية ووسائل إعلام باكستانية، صباح اليوم الثلاثاء.

أرقام سابقة

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق، الثلاثاء، أن عدد القتلى، في التفجير، الذي وقع أمس الاثنين، ارتفع إلى ما لا يقل عن 59 شخصًا، فيما أصيب نحو 157 آخرين عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الشرطة.

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وكان معظم الضحايا من رجال الشرطة حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامٍ يستخدم أيضًا كمقر للشرطة في مدينة بيشاور.

تفاصيل الحادث

وقالت الشرطة إن المهاجم اجتاز عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع المنطقة الحمراء الذي يضم مقرًا للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور المضطربة شمال غربي البلاد.

وقال قائد شرطة بيشاور إعجاز خان لرويترز: كان تفجيرًا انتحاريًا، وأضاف: 170 أصيبوا، بينهم كثيرون في حالة حرجة.

ثغرة أمنية

وقال خان للصحفيين إنه وجد آثار متفجرات، وأن الأمر ينطوي على ثغرة أمنية بشكل واضح، إذ تسلل الانتحاري عبر المنطقة الأكثر تأمينًا في المجمع.

وأشار خان إلى أن المسجد كان فيه حوالي 400 مصل، وأن معظم القتلى من رجال الشرطة، بحسب رويترز.

مسؤولية طالبان

وأعلن سربكاف مهمند، أحد قادة حركة طالبان باكستان، مسؤولية الحركة عن الهجوم، فإن المتحدث باسم الحركة محمد خراساني نفى ذلك، بحسب  الأسوشيتد برس.

من جهته، ذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر تويتر، أن الحجم الهائل لهذه المأساة الإنسانية لا يمكن تصوره. وهذا يرقى إلى هجوم على باكستان، وذلك بعد زيارته الجرحى في بيشاور.

وتوعد الرئيس باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقفون وراء التفجير، معبرًا عن تعازيه لأسر الضحايا.

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