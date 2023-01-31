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 لا تزال عملية الإنقاذ مستمرة 

ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بيشاور في باكستان إلى 100 شخص

2023-01-31 الساعة 5:21
ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بيشاور في باكستان إلى 100 شخص
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ارتفع عدد قتلى انفجار مسجد بيشاور في باكستان الذي استهدف رجال الشرطة إلى 100 شخص، ويجري التحقيق في كيفية دخول المفجر إلى مكان الحادث.

إحدى أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني وقادة آخرون الهجوم الذي وقع الاثنين، وهو إحدى أسوأ الهجمات في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وقد نفت حركة طالبان الباكستانية أي ضلوع لها في الأمر بعد ادعاء أولي من جانب أحد قادتها.

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وقال رئيس الوزراء، شهباز شريف: يريد الإرهابيون بث الخوف من خلال استهداف من يقومون بواجب الدفاع عن باكستان، معلنًا اليوم حدادًا وطنيًا.

ارتفاع عدد قتلى انفجار مسجد بيشاور في باكستان إلى 100 شخص (1)

عمليات الإنقاذ مستمرة

ولا يزال رجال الإنقاذ يعملون على إخراج المصلين المدفونين تحت الأنقاض، وقد تستمر العملية لمدة ثلاث ساعات أخرى، علمًا بأنهم مستمرون منذ أكثر من 18 ساعة.

وقال المتحدث باسم رجال الإنقاذ، محمد بلال فايزي: تم انتشال 20 جثة أخرى، ويُخشى أن تكون هناك بعض الجثث الأخرى تحت الأنقاض.

كما أكد متحدث باسم أحد المستشفيات أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مصابين.

ومن ناحية أخرى، تم تشييع جنازات أكثر من 20 ضابط شرطة، وكانت توابيتهم ملفوفة بالعلم الباكستاني، كما بدأت عائلات القتلى باستلام جثامينهم.

وقال قائد شرطة بيشاور، محمد إعجاز خان، لوسائل إعلام محلية في وقت سابق إن ما بين 300 و400 من ضباط الشرطة كانوا في المنطقة وقت وقوع الحادث.

ويُذكر أن المسجد يقع في واحدة من أكثر المناطق التي تخضع لحراسة مشددة في المدينة، حيث تضم المنطقة مقرات للشرطة ومكاتب للاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

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