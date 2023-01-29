Icon

مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام Icon 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم Icon إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات Icon 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني Icon توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان Icon تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة Icon رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية Icon السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقارنة بأسعارها في مدن عالمية أكثر جاذبية للسكن

ارتفاع مبالغ فيه بأسعار العقارات ولا أحد يملك جواباً منطقياً

2023-01-29 الساعة 9:03
ارتفاع مبالغ فيه بأسعار العقارات ولا أحد يملك جواباً منطقياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن أسعار العقارات ترتفع بشكل مبالغ فيه مقارنة بأسعار مدن عالمية، ولا أحد يملك جواباً عن أساس هذا الارتفاع.

وقال السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “«مرجيحة» العقار !”: “في الوقت الذي أقر فيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بأن أسعار العقار مبالغ فيها، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ أراضٍ جديدة، استبعد عقاريون في تقرير نشرته عكاظ أن تنخفض أسعار العقار!”.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإسماعيلي يحقق فوزه الثاني في الدوري المصري بعد 37 يومًا

Img

سبب غريب لوجود ثقب في نوافذ الطائرات

ارتفاع مستمر بالأسعار

وتابع الكاتب “في الحقيقة لم تنخفض أسعار العقار منذ عرفت الحياة، فأسعار الأراضي في ارتفاع مستمر عبر عقود من الزمن، وإذا انخفضت عاودت صعودها سريعاً!”.

وقال “اللافت أنه رغم إسهام برامج الإسكان وتمويل التملك في حلحلة أزمة الإسكان إلا أن أسعار الأراضي والعقارات لم تنخفض بل ارتفعت، كما أن امتداد الأحياء السكنية الجديدة على عشرات الكيلومترات خارج النطاق العمراني السابق لم يؤد إلى أي انخفاض مؤثر في أسعار الأراضي والعقارات، وبالتالي لا أدري ما إذا كان ضخ أراضٍ جديدة سيغير شيئاً من واقع الحال أو سيزيد من الرقعة العقارية الباهظة الثمن!”.

لا أحد يملك جواباً

وواصل الكاتب بقوله “لا أحد يملك جواباً منطقياً عن سبب هذا الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأراضي والعقارات مقارنة بأسعارها في مدن عالمية أكثر جاذبية للسكن، مما يؤكد أن قاعدة الأسعار المرتفعة لدينا سببها البناء من الأساس على طفرات عقارية وهمية بدأت منذ الطفرة الاقتصادية الأولى!”.

وختم الكاتب خالد السليمان بقوله “باختصار.. أسعار العقار مثل كرسي المرجيحة.. يتأرجح لكنه يزداد ارتفاعاً!”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...

السوق
صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له
غرائب

صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له

غرائب
علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة
العالم

علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

العالم
عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم
ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...
الرياضة

ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...

الرياضة
تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...
السعودية اليوم

تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...

السعودية اليوم
سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...
حصاد اليوم

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...

حصاد اليوم
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس

الرياضة