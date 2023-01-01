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تعد الأولى على مستوى القطاع الصحي الخاص

استئصال الرحم بالمنظار الأحادي ينقذ حياة مريضة بمستشفى المملكة

2023-01-01 الساعة 6:07
استئصال الرحم بالمنظار الأحادي ينقذ حياة مريضة بمستشفى المملكة
المواطن - واس

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نجح فريق طبي في مستشفى المملكة في استئصال الرحم بالكامل مع الأنابيب بتقنية المنظار الأحادي لمريضة خمسينية في عملية جراحية معقدة تعد الأولى على مستوى القطاع الصحي الخاص حيث استغرقت ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.

إنقاذ المريضة

وأكد الفريق بقيادة استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور مقرن البعيجي أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية تقرر وجوب إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة المريضة، وذلك من خلال عمل فتحة أحادية في منطقة السرة بأقل من 1,5سم واستئصال كامل الرحم مع الأنابيب.

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استئصال الرحم

وأضاف: “أنه بعد إجراء العملية تم تحويل المريضة لأقسام التنويم وتقديم الخدمات العلاجية حتى تستقر الحالة لحين مغادرتها المستشفى بصحة وعافية إن شاء الله”.

ولفت إلى أن عمليات الجراحة بتقنية المناظير الأحادية تمتاز بتقليل المضاعفات ومدة البقاء بالمستشفى، وقلة حدة الألم على المريضة، إضافة إلى سرعة عودة المريضة لنشاطها المعتاد.

 

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