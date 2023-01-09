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عانى من توسع كبير وغير طبيعي بحجم البطن

استئصال جزء من القولون ينهي معاناة طفل مع الإمساك الشديد ببريدة

2023-01-09 الساعة 3:56
استئصال جزء من القولون ينهي معاناة طفل مع الإمساك الشديد ببريدة
المواطن - واس

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أجرى فريق جراحي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة عملية جراحية ناجحة لطفل في الحادية عشرة من عمره ، كان يعاني من الإمساك الشديد مع توسع كبير وغير طبيعي بحجم البطن.

استئصال القولون

وأوضح تجمع القصيم الصحي ، أن العيادة المختصة في المستشفى استقبلت الطفل بصحبة ذويه ، وبعد عمل الفحوصات التشخيصية اللازمة له ، تبين أنه تم إجراء عملية جراحية سابقة له في مستشفى آخر لاستئصال قولون غير متهيج المعروف باسم (داء هيرشبرنغ) ولكنه ظل يعاني بعد الجراحة السابقة من مضاعفات عرضية جانبية تمثلت في حدوث حالة إمساك شديدة وانتفاخ في البطن لمدة طويلة.

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جراحة استكشافية

وأكد أن الطاقم الطبي قرر إجراء جراحة استكشافية للبطن وذلك بهدف استئصال الجزء المعطل من القولون مع إجراء فتحة للقولون على البطن ، على أن يتم إجراء جراحة أخرى تكميلية بعد مرور شهرين لإغلاق الفتحة وتوصيل القولون السليم للقناة الشرجية، مشيراً إلى أن صحة الطفل تحسنت بشكل ملحوظ بعد خضوعه للعمل الجراحي الاستئصالي، وزالت عنه معظم الأوجاع السابقة والمضاعفات المؤلمة التي كان يشكو منها، على أن يبقى تحت المتابعة والملاحظة الطبية.

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