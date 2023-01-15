استئصال ورم سرطاني ينهي معاناة مريضة في تبوك

هيئة النقل : 4 محاور لتقييم مكاتب تأجير السيارات موعد الحلقة الأولى من The Last of Us سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل
تمكن فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بتبوك من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر، باستئصال ورم سرطاني حميد.
وأوضحت صحة تبوك أن المريضة كانت تعاني من آلام بطنية مزمنة وبالكشف الأولي للموجات فوق الصوتية الألترا ساوند تبين وجود كتلة حوضية كيسية بقطر حوالي 17 سم, وقد تقرر إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكتلة الكيسية بعد استكمال التحاليل الدموية والهرمونية والورمية وإجراء تصوير الرنين المغناطيسي.
كما تبين أن المريضة سبق وأن أجرت أربع عمليات فتح بطن كبرى من ضمنها عمليتين قيصريتين سابقتين وعملية استئصال ورم مبيضي كبير, وبعد استكمال جميع التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وتحضير المريضة من قبل أطباء التخدير تقرر موعد إجراء العملية التي تم إجراؤها وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بتبوك وخلال الأشهر الأربعة الماضية، قامت بـ 791 عملية وعدد ولادات 1768 منها 1063 ولادة طبيعية و705 ولادات قيصرية, وعدد فحوصات مخبرية بلغ 375312 فحصاً.