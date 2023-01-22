استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر

أثار استمرار غياب خالد الغنام عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رغم الغيابات العديدة في صفوفه، حالة من الجدل بين الجماهير.

غياب خالد الغنام

ويبتعد خالد الغنام، عن المشاركة بشكل أساسي مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث لا يُفضل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الاعتماد عليه، وسط أنباء عن احتمالية رحيله بالميركاتو الشتوي.

وكان الغنام صاحب الـ22 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2020، قادمًا من القادسية، وشارك في أكثر من 90 مباراة معه، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا.

انقسام الجماهير

وأكدت تقارير أن جارسيا، قرر استبعاد خالد الغنام من قائمة مباراة الاتفاق اليوم، وذلك رغم غياب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات المختلفة، ليصبح اسم اللاعب النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع “تويتر”.

وانقسمت الجماهير بشأن موقف الغنام، حيث أبدى البعض تعاطفه معه، وأكد أنه كان من أبرز اللاعبين في صفوف النصر، ويستحق تعاملًا أفضل من جارسيا؛ وطالبوا الإدارة بقيادة مسلي آل معمر بالتدخل وعودته للمشاركة.

وقال ماجد: “الصبر زين شد حيلك وانتظر إن شاء الله تأتي الفرصة”، وكتب آخر: “الآن نحتاجه أكثر بعد مشاريبوف بالتناوب مع عبدالرحمن غريب”، وعلق العالمي قائلًا: “أتمنى أن يعود قريبًا”.

على الجانب الآخر، انتقد البعض خالد الغنام، وأكدوا أنه لا يُقدر حجم موهبته، وقال أحد المتابعين: “نجم يحتاج خبرة فقط واهتمام بالجانب اللياقي والصحي، لاعب فنان ومهاري، لكن للأسف قليل يبرز مع النصر”.

وكتب أبو خالد: “عدم الجدية البدنية والذهنية وتقوية الأداء الفني جعلت موهبة خالد الغنام وعبدالفتاح عسيري وغريب وغيرهم يجدون صعوبة بإقناع مدرب النصر بأداء يفيد الفريق ويستحقون أن يكونوا بجوار اللاعب العالمي الكبير كريستيانو رونالدو بتشكيلة النصر ويقدموا أداء عاليًا للفريق فنيًا”.