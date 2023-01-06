استبعاد 11 حالة من المنافسة في مهرجان الإبل

استبعدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، 11 حالة عبث، وتم قبول 9 حالات استئناف.

رصد 11 حالة عبث

وقال حساب نادي الإبل في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: رصد 11 حالة عبث في فئة بيرق المؤسس للون الصفر وشوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتم استبعادها من المنافسة، وتم قبول 9 حالات استئناف في فئة بيرق المؤسس لون الصفر.

تأجيل شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المهرجان تأجيل شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى يوم السبت السابع من يناير؛ نظرًا للظروف الجوية.

ولفتت الإدارة إلى أن عروض فئة بيرق المؤسس للون الصفر ستقام في موعدها المحدد يوم غد الجمعة السادس من يناير في تمام الساعة 11.00 صباحًا.

تجربة استثنائية

ويستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.