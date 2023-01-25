Icon

أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها Icon سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر Icon أزمة مرتضى منصور وكلاتنبيرج تصل للصحافة الإنجليزية Icon صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي Icon شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني Icon مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره  Icon الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس Icon الفريق البسامي يبحث تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ سلامة الحجاج Icon العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية Icon النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتماشى أيضًا مع خطط تقليل اعتماد المملكة على الهيدروكربونات

استثمار أرامكو خطوة رائدة لتطوير صناعة الدرون بالمنطقة

2023-01-25 الساعة 8:49
استثمار أرامكو خطوة رائدة لتطوير صناعة الدرون بالمنطقة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت مجلة فوربس للأعمال، إن شركة النفط العملاقة أرامكو، تستثمر في شركة الطائرات دون طيار اليابانية Terra Drone، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في هذا المجال.

قيمة استثمار أرامكو في الشركة اليابانية 

وقال التقرير: تستثمر أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، 14 مليون دولار، في شركة تكنولوجيا الطائرات دون طيار والحركة الجوية اليابانية، تيرا درون، الأمر الذي يعكس تماشيها مع مبادرة المملكة طويلة الأجل لتقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات.

قد يهمّك أيضاً
Img

سابك: نستهدف إنتاج مليون طن من حلول باقة تروسيركل™ بحلول 2030

Img

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام

وتابع: من خلال ذراعها الاستثماري الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، واعد فنتشرز، استثمرت أرامكو في الشركة اليابانية والتي بدورها ستستخدم الأموال لإنشاء شركة تيرا درون العربية التابعة لها.

مصدر الصورة: مجلة فوربس

أهمية الاستثمار 

وقالت فوربس: تتمثل أهمية هذه الخطوة في أبعد من توفير الوظائف المحلية، حيث سيقود هذا الاستثمار تطور صناعة الطائرات دون طيار في الشرق الأوسط.

كما أن خطوة أرامكو هي إجراء مباشر يتماشى مع رؤية 2030 لبناء وتنويع اقتصادها مع تقليل اعتماد الدولة على الهيدروكربونات من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الطائرات دون طيار لفحص خطوط النفط والغاز.

أما بالنسبة إلى Terra Drone وهي من بين أكبر مزودي خدمات الطائرات دون طيار في العالم، فإن شركتها الفرعية الجديدة هي فرصة لتعزيز توسعها العالمي، وحاليًا، توفر الشركة خدماتها الحصرية في 10 دول.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، تورو توكوشيغي: يعتبر استثمار أرامكو السعودية من خلال الذراع الاستثماري واعد، مثالاً على الاعتراف العالمي بإنجازاتنا، مما يرفع توقعات فريقنا ويساعدنا على مواصلة المضي قدمًا وحثنا على الابتكار العالمي.

علاقة الدرون بصناعة النفط

ولفت التقرير إلى أن الدرون تقيس سماكة جدران الخزانات، وتقوم بإجراء فحوصات حرارية وبصرية، وإجراء عمليات التفتيش في البيئات المحصورة مثل صهاريج التخزين.

ومن بين العملاء الرئيسيين: شل أويل وإكسون موبيل وهاينكين وديم أوفشور وإي أون.

وفي مقابلة مع فوربس، قال مدير العمليات في الشركة، تيبي ساكي: تم اختيارنا  لأن لدينا برامج وخدمات لتقنيات الطائرات دون طيار لا توفرها أي شركة أخرى، مضيفًا: نحن الشركة العالمية الوحيدة التي توفر سلسلة قيمة كاملة لشركات النفط والغاز.

فوربس استثمار أرامكو الأخير خطوة رائدة لتطوير صناعة الدرون بالمنطقة (1)

تعاون الشركة اليابانية مع نيوم

وأضاف ساكي: يشمل التعاون أيضًا إنشاء مدن مستقبلية مستدامة مثل نيوم، بالإضافة إلى التزامنا ببناء نظام بيئي واقتصاد مستدام في المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم