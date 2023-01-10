استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

يواصل تطبيق المراسلة الفورية واتساب، تقديم تحديثات وميزات جديدة لمستخدميه لجعل تجربة الاستخدام أفضل لهم مع مرور الوقت.

ويطرح تطبيق المراسلة تحديثًا جديدًا في الإصدار 2.23.2.2 من النسخة التجريبية للتطبيق على قوقل بلاي، حسبما أفاد موقع WaBetaInfo اليوم الثلاثاء.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية.

وذكر موقع WaBetaInfo المتتبع لتحديثات التطبيق أن الميزة ستسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الوسائط، سواء الصور ومقاطع الفيديو أو ملفات GIF أو المستندات للآخرين مع إمكانية تغيير التسمية التوضيحية.

وسيُظهر أيضًا تنبيهًا للمستخدمين عند إعادة توجيه صورة أو مقطع فيديو أو ملف GIF أو مستند يفيد بإمكانية إضافة تعليق.

وقال الموقع: عادة تظهر التسمية أثناء إرسال أي ملف وسائط بحسب ما تم حفظه في البداية، لكن حاليًا يزيل واتساب التسمية الأصلية لإتاحة فرصة للمستخدم بإعادة تسميته مرة أخرى.

موعد طرح التحديث الجديد

التحديث الجديد متاح حاليًا لأولئك الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث للنسخة التجريبية من التطبيق اليوم.

تحديثات أخرى من واتساب

أعلنت WhatsApp مؤخرًا أيضًا عن ميزة تتيح لمستخدميه التراجع عن حذف الرسائل بشرط أن يكون قد اختار الحذف من أجلي.

وغالبًا ما واجه المستخدمون موقفًا ينقرون فيه بطريق الخطأ على خيار الحذف من أجلي بدلاً من الحذف للجميع، وحاليًا سيكون هناك فرصة للتراجع خلال بضع ثوان.

وتسهل هذه الميزة على المستخدمين استرداد الرسائل التي قاموا بحذفها عن طريق الخطأ.