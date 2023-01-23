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الجرعات الزائدة تؤدي للتسمم والموت

استخدام قطرات الأنف للأطفال يسبب الإدمان

2023-01-23 الساعة 1:33
استخدام قطرات الأنف للأطفال يسبب الإدمان
المواطن - فريق التحرير

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قالت الدكتورة فيكتوريا غورلوفا، أخصائية طب الأطفال: إن استخدام قطرات الأنف للأطفال قد يسبب الإدمان.

التفاصيل

وتشير الأخصائية، إلى أنه يمكن استخدام هذه القطرات في حالات استثنائية فقط، عندما يمنع انسداد الأنف تناول الطعام أو النوم.

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وأفادت: عند استخدام هذه القطرات فترة طويلة واستخدامًا غير منضبط، فإن المركبات التي تساعد على تضييق الأوعية لا تسبب الإدمان فقط، بل يمكن أن تؤدي أيضًا، خاصة عند الأطفال، إلى استخدام جرعات زائدة ما يؤدي إلى التسمم، وحتى الموت. ويرجع هذا إلى دخول الدواء عبر الغشاء المخاطي للأنف والفم إلى مجرى الدم والتأثير الجهازي على كامل الجسم.

وتابعت: يفضل استخدام القطارة (نقاطة) أو البخاخ الذي يعطي الجرعة المطلوبة من الدواء. كما من الضروري عدم استخدام هذه الأدوية أكثر من ثلاثة أيام، وأن تستخدم ثلاث مرات في اليوم- مرة كل ثماني ساعات.

واختتمت أخصائية طب الأطفال بقولها: كلما قل استخدام هذه القطرات يكون أفضل.

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