استخراج جثمان كرواتي من مقبرة مغربية دفن فيها بالخطأ

كشفت وسائل إعلام مغربية أن إحدى المقابر، شمالي العاصمة المغربية الرباط، شهدت استخراج جثمان مواطن كرواتي، جرى دفنه في المملكة، عن طريق خطأ ارتكبته السلطات الإسبانية، عندما كانت تستعد لتسليم جثمان مواطن مغربي.

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وبحسب تقارير صحفية في المغرب، فإن مقبرة سيدي عبدالله الواقعة في منطقة العيايدة بمدينة سلا، المجاورة للعاصمة، شهدت استخراج جثمان مواطن كرواتي، لأجل ترحيله إلى إسبانيا.

وقال موقع هسبريس المغرب: إن الخطأ تم ارتكابه من قبل السلطات الإسبانية، التي بعثت في نوفمبر الماضي، برفات مواطن كرواتي توفي عام 2017، عوض جثمان مغربي فارق الحياة في صيف 2020.

في غضون ذلك، جرى دفن جثمان المواطن المغربي في مقبرة سيدي عبدالله، مكان رفات المواطن الكرواتي.