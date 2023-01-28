Icon

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير غدًا Icon الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني Icon مجلس التعاون يدين حرق المصحف بالدنمارك: استفزاز يؤجج مشاعر المسلمين Icon الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية Icon مجلة إيطالية: عائلة رونالدو عشقت الحياة بالرياض Icon  استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ Icon يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو! Icon أفضل خمس وجهات سياحية سعودية مستقبلية Icon قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن عن 129 وظيفة شاغرة Icon الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أهمها الابتعاد عن التوتر والضغوط

 استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ

2023-01-28 الساعة 3:27
 استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للوقاية من جلطات القلب والدماغ.

الوقاية من أمراض القلب

وقال النمر، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أبرز طرق الوقاية اتباع حمية غذائية سليمة، من خلال تقليل الملح، والإكثار من الخضروات والفواكه، وعدم الإسراف في تناول الدهون.

قد يهمّك أيضاً
Img

المملكة تدين وتستنكر سماح السلطات السويدية بإحراق المصحف

Img

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

تجنب الضغوط والتوتر

وشدد على ضرورة تجنب التدخين، والتحكم بالضغط والسكري، والتحكم بالكلسترول، والابتعاد عن السمنة، وممارسة الرياضة اليومية، والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية والاجتماعية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار