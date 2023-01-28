 استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ

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وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للوقاية من جلطات القلب والدماغ.
وقال النمر، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أبرز طرق الوقاية اتباع حمية غذائية سليمة، من خلال تقليل الملح، والإكثار من الخضروات والفواكه، وعدم الإسراف في تناول الدهون.
وشدد على ضرورة تجنب التدخين، والتحكم بالضغط والسكري، والتحكم بالكلسترول، والابتعاد عن السمنة، وممارسة الرياضة اليومية، والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية والاجتماعية.