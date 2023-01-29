استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

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استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها على شاب فلسطيني شرق مدينة قلقيلية مما أدى لاستشهاده على الفور.
في السياق ذاته، نفذ مستوطنون اليوم سلسلة من الاعتداءات على المدن والمنازل الفلسطينية، واقتحموا بلدة ترمسعيا بمدينة رام الله، وأحرقوا منزلاً ومركبات فلسطينية.
وفي سياق متصل، أوضح منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معتز بشارات، أن مجموعات من المستوطنين أقدمت فجر اليوم على تدمير منشآت زراعية في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق في المنطقة ذاتها، ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة.
وأصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًا وصل لمستشفى ابن سينا في جنين بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة يعبد.
في السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية