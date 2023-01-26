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حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

استشهاد فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

2023-01-26 الساعة 10:01
استشهاد فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين، فجر اليوم الخميس، بعدما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات، واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

اعتقالات الضفة

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

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وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وبيت لحم، ورام الله والقدس، حيث تضمنت اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اشتباكات جنين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الذي شهد اشتباكات مسلحة بين مجموعة من الشبان والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات، حيث وقعت إصابات متفاوتة بصفوف الفلسطينيين، ووُصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبًا في الثانوية العامة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، كما اعتقلت شابين آخرين، بعد مداهمة منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وقوع إصابات

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، واعتقل الرائد في جهاز الاستخبارات العسكرية والأسير المحرر، صلاح برغال.

وشهدت بلدات سلوان، وصور باهر، والطور، والعيسوية، ومخيم شعفاط، مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وأصيب شابان بالرصاص، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان.

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