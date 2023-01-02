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اقتحامات غرب جنين

استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

2023-01-02 الساعة 9:55
استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص الاحتلال الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم الاثنين، استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

اقتحامات الاحتلال

وذكرت سائل إعلامية أن الشابان هما محمد سامر حوشية، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو من بلدة اليامون متأثرًا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى الثاني فؤاد محمود أحمد عابد البالغ من العمر 17 عامًا من كفر دان، متأثرًا بإصابته بالبطن والفخذ.

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وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشابين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدًا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقًا عن وفاة اثنين منهما متأثرين بإصابتهما.

اعتقالات الضفة

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وفي مدينة جنين، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشابين عابد وحوشية على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الجيش الإسرائيلي المتواصلة.

بيان حركة فتح

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة إسرائيل، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية بخاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.

ونعت حركة فتح، عابد وحوشية، ودعت أهالي محافظة جنين للمشاركة في تشييع جثمانيهما من أمام مستشفى جنين الحكومي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، قبل نقلهما إلى مسقط رأسيهما في اليامون وكفر دان، لمواراتهما الثرى.

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