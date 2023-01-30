استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود من القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

قتل بالخطأ

وقالت الوزارة إن الشاب يدعى نسيم أبو فودة، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وقُتل بالقرب من حاجز 160 بجوار المسجد الإبراهيمي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الشاب بالخطأ بعد الاشتباه به.

أعمال انتقامية

وكانت العديد من المدن و القرى الفلسطينية قد شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية. فيما واصل المستوطنون تنفيذ سلسلة أعمال انتقامية، عبر مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق مركبات ومهاجمة سيارات الفلسطينيين.

يذكر أن القوات الإسرائيلية نفذت قبل أيام، عملية عسكرية في جنين استشهد فيها تسعة فلسطينيين، ثم لقي سبعة إسرائيليين حتفهم على يد فلسطيني في القدس الشرقية.