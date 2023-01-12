Icon

لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي  Icon محاولة نبذ كبار السن والمتقاعدين عقوق اجتماعي! Icon طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق Icon تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال Icon ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير Icon وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات Icon مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا Icon قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
إطلاق الرصاص بمخيم قلنديا

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للقدس

2023-01-12 الساعة 9:54
استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للقدس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، فجر اليوم الخميس، بحسب السلطات الفلسطينية.

مخيم قلنديا

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن سمير عوني حربي أصلان، البالغ من العمر 41 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم قلنديا.

قد يهمّك أيضاً
Img

رئيس الأهلي يثير الجدل عبر حسابه في “تويتر”

Img

اضطرابات خطيرة تنتظر من ينسون شرب الماء

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصلان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من سكان المخيم خلال الاقتحامات.

إضراب شامل

وتم الإعلان عن إضراب شامل، اليوم الخميس، في مخيم قلنديا حدادًا على روح الشهيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة
آخر الاخبار

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة

آخر الاخبار
حظر أمريكي لتيك توك قريبًا
العالم

حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

العالم
3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر
العالم

3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر

العالم
الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط
العالم

الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط

العالم
أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...
أخبار رئيسية

أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...

أخبار رئيسية
أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...
السعودية اليوم

أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...

السعودية اليوم
جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...
السعودية اليوم

جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...

السعودية اليوم
الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام
السعودية اليوم

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

السعودية اليوم