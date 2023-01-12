استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للقدس

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، فجر اليوم الخميس، بحسب السلطات الفلسطينية.

مخيم قلنديا

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن سمير عوني حربي أصلان، البالغ من العمر 41 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم قلنديا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصلان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من سكان المخيم خلال الاقتحامات.

إضراب شامل

وتم الإعلان عن إضراب شامل، اليوم الخميس، في مخيم قلنديا حدادًا على روح الشهيد.