Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
تزامنًا مع هطول الأمطار

استعدادات مكثفة بـ المسجد النبوي لتنفيذ خطة الطوارئ

2023-01-02 الساعة 12:52
استعدادات مكثفة بـ المسجد النبوي لتنفيذ خطة الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الوكيل المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بندر الحسيني: إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي رفعت كافة استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقًا تزامنًا مع هطول الأمطار.

لصرف مياه الأمطار

وأوضح الحسيني في حديثه لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن هناك أكثر من ألف آلة يدوية فضلًا عن أكثر من 100 معدة آلية لصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أكثر 3400 عامل ومرافق لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار.

مبادرات

وتابع الحسيني أن من بين المبادرات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع المظلات على زوار وقاصدي المسجد النبوي وفتح ممرات آمنة لضمان سلامتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم