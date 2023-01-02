استعدادات مكثفة بـ المسجد النبوي لتنفيذ خطة الطوارئ

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قال الوكيل المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بندر الحسيني: إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي رفعت كافة استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقًا تزامنًا مع هطول الأمطار.
فيديو | الوكيل المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بندر الحسيني:
بالتزامن مع هطول الأمطار.. شؤون المسجد النبوي ترفع كافة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/nHOUNIqbLY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2023
وأوضح الحسيني في حديثه لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية”، أن هناك أكثر من ألف آلة يدوية فضلًا عن أكثر من 100 معدة آلية لصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أكثر 3400 عامل ومرافق لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار.
وتابع الحسيني أن من بين المبادرات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع المظلات على زوار وقاصدي المسجد النبوي وفتح ممرات آمنة لضمان سلامتهم.