استقالة رئيس فيتنام بعد الكشف عن انتهاكات عديدة

قالت وكالة الأنباء الرسمية في فيتنام، إن الرئيس، نجوين شوان فوك، قدم استقالته، اليوم الثلاثاء، بعد أن وجد الحزب الشيوعي الحاكم أخطاء وانتهاكات عديدة للمسؤولين تحت قيادته.

تغير مفاجئ

ويُعد هذا التغير المفاجئ أمرًا غير معتاد في فيتنام، حيث عادة ما ينظم النظام الشيوعي الحريص على مظاهر الاستقرار التغييرات السياسية بعناية.

ويبلغ رئيس فيتنام، 68 عامًا، وشغل سابقًا منصب رئيس وزراء سابق، وعمل كرئيس لدولته لمدة عامين، ولم يتضح بعد ما إذا كان هو نفسه متورطًا في تلك الأخطاء والانتهاكات أم لا، كما لم يتضح على الفور من سيحل محله.

وقالت وكالة الأنباء نقلاً عن اللجنة المركزية القوية للحزب: إنه لعلم الرئيس التام بمسؤولياته أمام الحزب والشعب، قدم طلبًا للاستقالة من المناصب المعينة له وترك وظيفته وسيحال للتقاعد.

ورغم أن الحدث مفاجئ إلا أنه كان هناك تكهنات واسعة النطاق بشأن استقالة فوك بعد إقالة نائبي رئيس الوزراء في يناير، اللذين كانا يعملان تحت قيادته عندما قاد الحكومة.

ولكي تصبح استقالة فوك سارية المفعول، تتطلب موافقة الجمعية الوطنية، وعلى ذلك، سيعقد المجلس التشريعي اجتماعًا استثنائيًا نادرًا هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

الحكم في فيتنام

وليس لفيتنام حاكم أعلى، ويقودها رسمياً أربعة أركان: سكرتير الحزب الحاكم، والرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان.