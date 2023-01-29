استقالة ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي لشركة سيرا

أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة قبول مجلس إدارتها لاستقالة ماجد النفيعي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة والتي تقدم بها بتاريخ 2023/01/28 حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2023/02/01، ويعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة.

الإعلان عن أي تطورات

وقالت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، إنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.