استقالة ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي لشركة سيرا

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أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة قبول مجلس إدارتها لاستقالة ماجد النفيعي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة والتي تقدم بها بتاريخ 2023/01/28 حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2023/02/01، ويعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة.
وقالت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، إنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.