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خلال مواجهة النصر والاتفاق

استقبال خاص لـ رونالدو في مرسول بارك

2023-01-22 الساعة 6:08
استقبال خاص لـ رونالدو في مرسول بارك
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر، مساء اليوم الأحد، ضد فريق الاتفاق.

استقبال رونالدو في مرسول بارك

وجهز الجمهور النصراوي تيفو يحمل كلمة vamos “هيا باللغة البرتغالية”، على ملعب مرسول بارك، احتفالًا بظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ملعب مرسول بارك يرحب برونالدو 1
ملعب مرسول بارك قبل المباراة

ونشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر خلاله أعلام ترحيبية بالنجم البرتغالي رونالدو في جميع مدرجات ملعب مرسول بارك.

وشارك رونالدو في مواجهة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المباراة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.

ملعب مرسول بارك يرحب برونالدو 1
ملعب مرسول بارك قبل المباراة

دعم أوسبينا في مباراة اليوم

كما أعلنت الجماهير النصراوية عن دعم حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية في المرفق عقب إصابته أمام الشباب، وسيتم ترديد أهزوجة خاصة له عند الدقيقة 25.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

إصابة حارس النصر أوسبينا
خروج أوسبينا مصابًا – المصدر @AlNassrFC

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