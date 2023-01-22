استقبال خاص لـ رونالدو في مرسول بارك

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر، مساء اليوم الأحد، ضد فريق الاتفاق.
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كامل مدرجات #مرسول_بارك تحمل اعلام ترحيبيه بـ الاسطورة رونالدو في اولى لقاءاته
الرسمية مع #العالمي #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/mm9V0Sqidp
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 22, 2023
وجهز الجمهور النصراوي تيفو يحمل كلمة vamos “هيا باللغة البرتغالية”، على ملعب مرسول بارك، احتفالًا بظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
ونشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر خلاله أعلام ترحيبية بالنجم البرتغالي رونالدو في جميع مدرجات ملعب مرسول بارك.
وشارك رونالدو في مواجهة فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض، والتي فاز بها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت المباراة تألقًا من النجم البرتغالي، حيث سجل هدفين وحصد جائزة الأفضل.
كما أعلنت الجماهير النصراوية عن دعم حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية في المرفق عقب إصابته أمام الشباب، وسيتم ترديد أهزوجة خاصة له عند الدقيقة 25.
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.