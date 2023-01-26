Icon

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
والدا التوأم سعيدان جدًّا بالتفاعل مع ابنيهما

استقرار حالة التوأم السيامي العراقي ولا علامات مقلقة

2023-01-26 الساعة 8:39
استقرار حالة التوأم السيامي العراقي ولا علامات مقلقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، الوضع الصحي للتوأم السيامي العراقي عمر وعلي، بعد مرور قرابة أسبوعين عن فصلهما.

وأشار الربيعة، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى أن وضعهما مستقر ولا يوجد أي علامات مقلقة بعد نجاح عملية الفصل.

جناح الأطفال

وأضاف: البشارة المطمئنة أنه قبل نهاية الأسبوع الماضي خرجا من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال، ما يؤكد استقرار حالة التوأم.

الحالة مستقرة

واستطرد: المؤشرات الحيوية مستقرة تمامًا ولا يوجد أي علامات مقلقة للفريق الطبي.

وتابع: إن والدي التوأم سعيدان جدًّا بالتفاعل مع التوأم، كذلك الرضاعة عن طريق الأنبوب تسير على ما يرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم