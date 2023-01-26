استقرار حالة التوأم السيامي العراقي ولا علامات مقلقة

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كشف رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، الوضع الصحي للتوأم السيامي العراقي عمر وعلي، بعد مرور قرابة أسبوعين عن فصلهما.
فيديو | رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية د. عبدالله الربيعة:قد يهمّك أيضاً
وضع التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" مستقر ولا يوجد أي علامات مقلقة بعد عملية الفصل#الإخبارية pic.twitter.com/SXov9O0Th7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2023
وأشار الربيعة، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى أن وضعهما مستقر ولا يوجد أي علامات مقلقة بعد نجاح عملية الفصل.
وأضاف: البشارة المطمئنة أنه قبل نهاية الأسبوع الماضي خرجا من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال، ما يؤكد استقرار حالة التوأم.
واستطرد: المؤشرات الحيوية مستقرة تمامًا ولا يوجد أي علامات مقلقة للفريق الطبي.
وتابع: إن والدي التوأم سعيدان جدًّا بالتفاعل مع التوأم، كذلك الرضاعة عن طريق الأنبوب تسير على ما يرام.