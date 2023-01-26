استقرار حالة التوأم السيامي العراقي ولا علامات مقلقة

كشف رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، الوضع الصحي للتوأم السيامي العراقي عمر وعلي، بعد مرور قرابة أسبوعين عن فصلهما.

وأشار الربيعة، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى أن وضعهما مستقر ولا يوجد أي علامات مقلقة بعد نجاح عملية الفصل.

جناح الأطفال

وأضاف: البشارة المطمئنة أنه قبل نهاية الأسبوع الماضي خرجا من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال، ما يؤكد استقرار حالة التوأم.

الحالة مستقرة

واستطرد: المؤشرات الحيوية مستقرة تمامًا ولا يوجد أي علامات مقلقة للفريق الطبي.

وتابع: إن والدي التوأم سعيدان جدًّا بالتفاعل مع التوأم، كذلك الرضاعة عن طريق الأنبوب تسير على ما يرام.