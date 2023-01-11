ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك الحدود الشمالية.. أمطار خير ومشروعات محفزة وتلمس لاحتياجات المواطنين الرياض اليوم أبرد من بلاد الشام والحالة الممطرة العاشرة تبدأ غدًا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS مُذكرة لتعزيز الثقافة المالية لضيوف الرحمن صحيفة إسبانية : رونالدو بطل أوروبا سينافس الهلال زعيم آسيا وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وثقت عدسة “المواطن” الأجواء الشتوية في ليالي الدرعية، حيث جمعت الماضي والحاضر في آنٍ واحد.
وتشهد ليالي الدرعية إقبالًا كبيرًا من الزوار من عشاق الطرب والموسيقى والفنون وتذوق المأكولات المتنوعة وتجارب التسوق الراقية، وذلك في قلب الدرعية التاريخية، في أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.
من جانب آخر، يستمتع الجمهور، في “ليالي الدرعية” بتجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، حيث وفرت لهم متعة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، فيما يشتمل حجز المطاعم على الدخول للاستمتاع بفعاليات ليالي الدرعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.