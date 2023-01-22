استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي حتى عام 2024

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كشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأحد، أنه يشعر بالقلق من أن يكون التباطؤ في الاقتصاد العالمي هذا العام “طويل الأمد.
وأردف مالباس في مقابلة مع سكاي نيوز: هذه الفترة من النمو البطيء للعالم قد تستمر حتى 2023-2024، وهذا مصدر قلق”، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتابع مالباس أن التضخم المستمر ونقص الاستثمارات الجديدة يمثلان عقبات.
وقال: بينما تنظر إلى عام واحد إلى الأمام وعامين مقبلين، من الصعب أن ترى أنه سيكون هناك انتعاش قوي.
وحث الحكومات التي تقدم الإغاثة المالية للأشخاص للمساعدة على التعامل مع صدمات أسعار الطاقة، على سبيل المثال، على عدم جعل المدفوعات مفتوحة.
وأفاد مالباس: عندما تدعم الحكومات مواطنيها، وهو أمر ضروري وجذاب سياسيًا، فإنها تحتاج إلى أن يكون ذلك محددًا زمنيًا ومستهدفًا.
واختتم: بدلا من إعطاء مزايا للجميع في المستقبل المنظور، افعل ذلك لمدة ستة أشهر لأضيق مجموعة ممكنة تتضرر من ارتفاع الأسعار الذي يحدث الآن.