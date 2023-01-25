استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل

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أعلنت إدارة تعليم منطقة حائل، استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء، عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ حرصًا على سلامة الجميع.
ولفتت الإدارة، في تغريدة لها على موقع تويتر، إلى أن ذلك جاء وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.
يذكر أن منطقة حائل سجلت في وقت سابق أقل درجة حرارة بالمملكة عند 9 مئوية، حسبما أعلن خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني.