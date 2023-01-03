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استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية

2023-01-03 الساعة 6:53
استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم القريات، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وما رأته اللجنة المكلفة مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي يوجه بتحويل الدراسة الحضورية، ليوم غدٍ الأربعاء ١١ /٦ / ١٤٤٤هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك لسلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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الدراسة عن بُعد

من جانبها، قررت إدارة تعليم القويعية استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الأربعاء، في جميع المدارس.

وقالت الإدارة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر  منصة مدرستي غدًا الأربعاء في جميع مدارس تعليم القويعية لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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