استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم القصيم

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قررت إدارة تعليم القصيم، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في مدارس تعليم القصيم بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) ليوم غد الأربعاء 11-6-1444ﮪ عبر منصة مدرستي لكل الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في القصيم.