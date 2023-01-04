استمرار الدراسة عن بُعد في الدوادمي والزلفي وعفيف

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أعلنت إدارة تعليم الدوادمي استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس، وذلك بسبب حالة الطقس غير المستقرة.
وقالت الإدارة: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع مدارس الدوادمي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.
كما قررت إدارة تعليم الزلفي أيضًا استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
من جانبها أعلنت إدارة تعليم عفيف استمرار تعليق الدراسة الحضورية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة في بيان لها: “تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصتي مدرستي وروضتي يوم غدٍ الخميس بمدارس تعليم عفيف، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.