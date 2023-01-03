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عبر منصة مدرستي

استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس المهد غدًا

2023-01-03 الساعة 2:21
استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس المهد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم المهد، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

دراسة عن بُعد

وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها أنه تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر “منصة مدرستي”، يوم غدٍ الأربعاء بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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مدارس مكة وجدة

وكانت إدارتا تعليم مكة وجدة قررتا اليوم الثلاثاء، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ.

من جانبها ذكرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” استمرار الدراسة عن بعد بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

فيما أفادت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، باستمرار الدراسة عن بعد بمدارس الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يأتي القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

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