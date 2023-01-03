برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخرج الكلية التقنية ويدشن ملتقى التوظيف استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس وجامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع نقاط آمنة بالعاصمة المقدسة لوقوف المركبات أثناء الأمطار 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كجم من الشبو في قبضة الأمن 31 وظيفة شاغرة بفروع بوبا للتأمين ضبط كمية من الحطب المحلي في النبهانية وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء المملكة تدين الممارسات الاستفزازية لمسؤول إسرائيلي اقتحم باحات الأقصى
أعلنت إدارة تعليم الطائف، استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأربعاء وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها أن الدراسة عن بُعد ستكون عبر منصة مدرستي.
كما قررت جامعة الطائف، تمديد تعليق الدراسة في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، غدًا الأربعاء، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الجامعة أن حضور الطلبة سيكون عبر “البلاك بورد”، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة المعمول بها.