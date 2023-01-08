استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن

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قررت إدارة التعليم في حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة إنه حرصًا على سلامة الجميع .. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 16/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.