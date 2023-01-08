استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن

قررت إدارة التعليم في حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة إنه حرصًا على سلامة الجميع .. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 16/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.