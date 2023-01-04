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استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة

2023-01-04 الساعة 4:09
استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها إنها قررت استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس، بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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يذكر أن إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قررت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة واستمرارها عبر منصة مدرستي ليوم الغد.

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